Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran (Di martedì 1 dicembre 2020) L'esecuzione sarebbe imminente: "Vogliamo dargli la difesa che non gli è stata concessa". Lettera a Di Maio Leggi su repubblica (Di martedì 1 dicembre 2020) L'esecuzione sarebbe imminente: "Vogliamo dargli la difesa che non gli è stata concessa". Lettera a Di Maio

rep_torino : Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran [di Cr… - cronaca_news : Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran… - rep_torino : Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il ricercatore condannato in Iran [di Cr… - rep_torino : Novara, 60 arringhe per Djalali: maratona dei giovani avvocati per salvare il collega condannato in Iran [di Cristi… - rk70534 : RT @eccapecca: L’Aiga di Novara ha lanciato l’invito agli avvocati under 45 anni di tutta Italia per una maratona oratoria di «Arringhe in… -