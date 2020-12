Notizie Serie Tv 1 dicembre 2020 Anne Heche nel cast di All Rise (Di martedì 1 dicembre 2020) Notizie Serie Tv 1 dicembre 2020: Anne Heche entra nella seconda stagione di All Rise di CBS Notizie Serie Tv 1 dicembre 2020 – Anne Heche entra nel cast della seconda stagione di All Rise con un ruolo ricorrente. Heche sarà Corinne Cuthbert un avvocato che spesso si trova a difendere poliziotti accusati di violenza e di abuso della forza, una donna intelligente che spesso usa il suo umorismo per distrarre gli altri mentre li distrugge con la forza della parola. La prima stagione di All Rise è attualmente in corso su Premium Stories in Italia mentre su CBS ha debuttato la seconda ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 1 dicembre 2020)Tv 1entra nella seconda stagione di Alldi CBSTv 1entra neldella seconda stagione di Allcon un ruolo ricorrente.sarà Corinne Cuthbert un avvocato che spesso si trova a difendere poliziotti accusati di violenza e di abuso della forza, una donna intelligente che spesso usa il suo umorismo per distrarre gli altri mentre li distrugge con la forza della parola. La prima stagione di Allè attualmente in corso su Premium Stories in Italia mentre su CBS ha debuttato la seconda ...

