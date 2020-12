Non litigano mai: donna esasperata chiede divorzio dal marito ma il giudice… (Di martedì 1 dicembre 2020) L’assurda vicenda vede come protagonista una donna, “soffocata”, a suo dire, dalla gentilezza del marito. Stando alle motivazioni che l’hanno spinta a richiedere il divorzio, la diretta interessata avrebbe ammesso che tra di loro non ci sia mai stata una lite. Non solo: pare inoltre che l’uomo sia più volte intervenuto nella pulizia della casa insieme a lei, aiutandola con le faccende domestiche. Per la donna, tutte queste accortezze hanno suscitato l’effetto opposto e ora non vuole più stare con il marito. Ecco cosa è successo. Spesso una storia d’amore può terminare per mancanza di attenzione da parte di uno dei due partner. Più raramente capita il contrario. Sebbene l’incidenza sia quasi nulla, la storia qui riportata dimostra che può succedere. Una donna ha infatti ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 1 dicembre 2020) L’assurda vicenda vede come protagonista una, “soffocata”, a suo dire, dalla gentilezza del. Stando alle motivazioni che l’hanno spinta a rire il, la diretta interessata avrebbe ammesso che tra di loro non ci sia mai stata una lite. Non solo: pare inoltre che l’uomo sia più volte intervenuto nella pulizia della casa insieme a lei, aiutandola con le faccende domestiche. Per la, tutte queste accortezze hanno suscitato l’effetto opposto e ora non vuole più stare con il. Ecco cosa è successo. Spesso una storia d’amore può terminare per mancanza di attenzione da parte di uno dei due partner. Più raramente capita il contrario. Sebbene l’incidenza sia quasi nulla, la storia qui riportata dimostra che può succedere. Unaha infatti ...

