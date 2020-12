"Non abbiamo soldi per mangiare" e i poliziotti regalano pizze alla famiglia bisognosa (Di martedì 1 dicembre 2020) “Non abbiamo soldi per mangiare” e i poliziotti regalano le pizze. Accade a Pisa, dove è scattata una spesa solidale offerta per aiutare alcune famiglie bisognose della città. La donazione è stata affidata a due rappresentanti dell’associazione Sguardo di Cicinato, che da tempo collabora con le forze dell’ordine. Tra i beneficiari del gesto di solidarietà c’è anche una famiglia che qualche sera fa si era rivolta al 113 lamentando di non aver più cibo per il fine settimana e non poter provvedere all’acquisto fino a oggi, quando avrebbe ricevuto in accredito il reddito di cittadinanza. Raccolta la richiesta d’aiuto l’operatore della sala radio ha quindi provveduto a inviare presso il domicilio della famiglia una delle Volanti sul territorio, non prima ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Nonper” e ile. Accade a Pisa, dove è scattata una spesa solidale offerta per aiutare alcune famiglie bisognose della città. La donazione è stata affidata a due rappresentanti dell’associazione Sguardo di Cicinato, che da tempo collabora con le forze dell’ordine. Tra i beneficiari del gesto di solidarietà c’è anche unache qualche sera fa si era rivolta al 113 lamentando di non aver più cibo per il fine settimana e non poter provvedere all’acquisto fino a oggi, quando avrebbe ricevuto in accredito il reddito di cittadinanza. Raccolta la richiesta d’aiuto l’operatore della sala radio ha quindi provveduto a inviare presso il domicilio dellauna delle Volanti sul territorio, non prima ...

ZZiliani : (Come da promessa, come ogni lunedì mattina) CARA @FIGC, NON ABBIAMO PIÙ SAPUTO NULLA DELL'INCHIESTA SULL'ESAME… - FicarraePicone : Come qualcuno di voi avrà sentito stasera in trasmissione, abbiamo annunciato che lasceremo #striscialanotizia Dopo… - Pontifex_it : Pregare e amare, ecco la vigilanza. Quando la Chiesa adora Dio e serve il prossimo, non vive nella notte. Anche se… - marcocf69 : RT @VaeVictis: Tanto perché si capisca bene, il nostro nemico POLITICO e MILITARE è platealmente quello che ha fatto sì che ora non abbiamo… - Pepe3180 : RT @Marco_Slongo: Non abbiamo mai voluto investire risorse in pubblicità,ma piuttosto nel favorire il passaparola tra le persone. Quando le… -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo «Aiutateci, non abbiamo da mangiare». E i poliziotti portano alla coppia due pizze Il Tirreno Il dio che è fallito: la lezione sempre attuale di Ignazio Silone

Pubblicato per la prima volta sulla rivista Comunità di Adriano Olivetti, "Il dio che è fallito" di Ignazio Silone racconta la disillusione dell’autore per il sogno del socialismo reale, infrantosi co ...

Un Rt preciso? Il modello è targato Sissa

Messo a punto un calcolo statistico elaborato dal fisico Andrea De Simone: tiene conto anche dei casi non tracciati ...

Pubblicato per la prima volta sulla rivista Comunità di Adriano Olivetti, "Il dio che è fallito" di Ignazio Silone racconta la disillusione dell’autore per il sogno del socialismo reale, infrantosi co ...Messo a punto un calcolo statistico elaborato dal fisico Andrea De Simone: tiene conto anche dei casi non tracciati ...