Netflix, dicembre 2020: le novità in catalogo per film e serie TV (Di martedì 1 dicembre 2020) Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix dicembre 2020: da Mank di David Fincher a The Prom con Meryl Streep stagione conclusiva di Le terrificanti avventure di Sabrina. Su Netflix a dicembre 2020 in arrivo nuovi film e serie TV in catalogo: da Selena: La serie, sulla vita della cantante uccisa a soli 23 anni all'horror taiwanese Detention a Bridgerton basata sui romanzi di Julia Quinn, e poi ancora Mank di David Fincher, L'incredibile storia de l'Isola delle Rose e Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimo film di Chadwick Boseman, ecco cosa ci aspetta nella piattaforma streaming nel mese delle Feste. Le serie TV su Netflix ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 dicembre 2020) NuoviTV nel: da Mank di David Fincher a The Prom con Meryl Streep stagione conclusiva di Le terrificanti avventure di Sabrina. Suin arrivo nuoviTV in: da Selena: La, sulla vita della cantante uccisa a soli 23 anni all'horror taiwanese Detention a Bridgerton basata sui romanzi di Julia Quinn, e poi ancora Mank di David Fincher, L'incredibile storia de l'Isola delle Rose e Ma Rainey's Black Bottom, l'ultimodi Chadwick Boseman, ecco cosa ci aspetta nella piattaforma streaming nel mese delle Feste. LeTV su...

GianlucaOdinson : L'amore bugiardo - Gone Girl, su Netflix in streaming da oggi - - tuttopuntotv : The 100 6, la sesta stagione dall’1 dicembre 2020 su Netflix - MondoTV241 : Netflix: tutte le novità di dicembre #netflix - BennyS_L : oggi è il primo dicembre, @netflix dov'è il trailer di shadow & bone? - carmeen08011855 : RT @trashloger: I titoli di dicembre di netflix fanno così cagare che mi fanno venir voglia di smettere di pagare per sto servizio che non… -