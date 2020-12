Nessuno ne sentiva il bisogno | ma Miss Italia si terrà anche quest’anno

Leggi su biccy

(Di martedì 1 dicembre 2020)aveva compiuto 80 anni l’anno scorso e per l’occasione lo storico concorso di bellezza era tornato su Rai Uno con la conduzione eccezionale di Alessandro Greco. Un’unica serata evento che regalò alla Rai il 19,58% di share e l’elezione dell’ottantesima reginetta di bellezza, Carolina Stramare, giunta a Jesolo con la fascia diLombardia. La Rai aveva fatto tornaresul primo canale esclusivamente in occasione dell’ottantesima edizione, mettendo fin da subito le mani avanti: l’edizione 2020 non sarebbe mai stata trasmessa. E così è. Patrizia Mirigliani si è così ritrovata con le porte chiuse in faccia da Rai e La7 ed a quanto pareMediaset, Discovery e Sky, dato che il concorsosarà trasmesso in streaming sul sito ufficiale di ...