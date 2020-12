Neonata morta in casa dopo parto prematuro da donna positiva. Il marito: “Ambulanza arrivata senza incubatrice dopo mezz’ora” (Di martedì 1 dicembre 2020) La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in relazione alla morte di una Neonata venuta alla luce prematuramente, dopo sei mesi di gestazione, in una abitazione del Borgo di Sant’Antonio, nel capoluogo partenopeo, da una donna positiva al Covid. Il marito ha presentato una denuncia al commissariato Arenella della città dichiarando che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezz’ora dalla chiamata, senza le opportune attrezzature (come l’incubatrice) e che, a suo parere, la figlia poteva essere salvata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in relazione alla morte di unavenuta alla luce prematuramente,sei mesi di gestazione, in una abitazione del Borgo di Sant’Antonio, nel capoluogo partenopeo, da unaal Covid. Ilha presentato una denuncia al commissariato Arenella della città dichiarando che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezz’ora dalla chiamata,le opportune attrezzature (come l’) e che, a suo parere, la figlia poteva essere salvata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

