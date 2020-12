Neonata morta, il papà denuncia: aperta inchiesta (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il caso riguarda la morte di una Neonata venuta alla luce prematuramente, dopo sei mesi di gestazione, nel quartiere Borgo di Sant’Antonio, a Napoli. La madre, Maria Pappagallo, positiva al Covid. Lo rendono alcuni organi di stampa. Il marito, Mario Conson, ha presentato una denuncia dichiarando che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezz’ora dalla chiamata, senza l’incubatrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Napoli ha aperto un’per omicidio colposo. Il caso riguarda la morte di unavenuta alla luce prematuramente, dopo sei mesi di gestazione, nel quartiere Borgo di Sant’Antonio, a Napoli. La madre, Maria Pappagallo, positiva al Covid. Lo rendono alcuni organi di stampa. Il marito, Mario Conson, ha presentato unadichiarando che l’ambulanza del 118 sarebbe giunta sul posto a distanza di mezz’ora dalla chiamata, senza l’incubatrice. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Neonata morta in casa dopo parto prematuro da donna positiva. Il marito: “Ambulanza arrivata senza incubatrice dopo me… - NapoliToday : #Cronaca Positiva al Covid partorisce in casa, la bimba muore: aperta un'inchiesta - coriolano2011 : RT @fattoquotidiano: Neonata morta in casa dopo parto prematuro da donna positiva. Il marito: “Ambulanza arrivata senza incubatrice dopo me… - zazoomblog : Neonata morta in casa dopo parto prematuro da donna positiva. Il marito: “Ambulanza arrivata senza incubatrice dopo… - StefanoDavagni : RT @fattoquotidiano: Neonata morta in casa dopo parto prematuro da donna positiva. Il marito: “Ambulanza arrivata senza incubatrice dopo me… -