Natale a Salerno, monta la polemica della Lega: “Dopo gli sprechi, ora il buio” (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da parte della Lega di Salerno,con le parole del dirigente cittadino Matteo Cucino. Salerno a Natale resterà al buio. L’amministrazione comunale ha deciso di far slittare l’evento «Luci d’Artista» al prossimo anno, probabilmente a Pasqua. La decisione, però, non ha convinto la Lega di Salerno. Infatti, secondo il dirigente cittadino Matteo Cucino, “nelle città italiane più importanti ci si preoccupa di riadattare e riorganizzare gli eventi delle luminarie natalizie. Anche senza troppi sfarzi era necessario – secondo il leghista Cucino – prepararsi ad illuminare la città per far respirare ai cittadini un minimo di atmosfera natalizia e di serenità”. “Dobbiamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota per la stampa da partedi,con le parole del dirigente cittadino Matteo Cucino.resterà al buio. L’amministrazione comunale ha deciso di far slittare l’evento «Luci d’Artista» al prossimo anno, probabilmente a Pasqua. La decisione, però, non ha convinto ladi. Infatti, secondo il dirigente cittadino Matteo Cucino, “nelle città italiane più importanti ci si preoccupa di riadattare e riorganizzare gli eventi delle luminarie natalizie. Anche senza troppi sfarzi era necessario – secondo il leghista Cucino – prepararsi ad illuminare la città per far respirare ai cittadini un minimo di atmosfera natalizia e di serenità”. “Dobbiamo ...

