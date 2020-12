Natale 2020: i regali instagrammabili (Di martedì 1 dicembre 2020) Inizia dicembre, e inizia il count down al Natale. Come saranno le festività ai tempi del Covid? Ce lo domandiamo tutti e, sebbene l’idea che trapela dai piani alti del governo sia che qualche allentamento ci sarà, ci stiamo preparando a un Natale inevitabilmente diverso. Molto più virtuale che reale. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Inizia dicembre, e inizia il count down al Natale. Come saranno le festività ai tempi del Covid? Ce lo domandiamo tutti e, sebbene l’idea che trapela dai piani alti del governo sia che qualche allentamento ci sarà, ci stiamo preparando a un Natale inevitabilmente diverso. Molto più virtuale che reale.

petergomezblog : Shopping di Natale, Cirio: “Assembramenti inaccettabili, non possiamo tornare all’estate”. Galli: “Con liberi tutti… - vaticannews_it : #30novembre #Vaticano Le operazioni per alzare l'albero di Natale in Piazza San Pietro. #Avvento L'inaugurazione e… - Adnkronos : Messa Natale alle 22, Meluzzi: 'Offesa all'intelligenza umana' - EmyRoyaleagle : RT @a_meluzzi: Lockdown, Meluzzi: Natale nelle catacombe, poi vaccini, riso cinese e 5G – Imola Oggi - ObiettivoN : Che Natale sarà: forum Eureca con i sindaci di Sorrento e Cortina, i parlamentari Brunetta e Romano e l'arcivescovo… -