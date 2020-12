Nasdaq e parità di genere, ora si fa sul serio. Fuori dal listino le aziende che non hanno almeno una donna nel consiglio di amministrazione (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Nasdaq, l’indice di borsa di Wall Street su cui sono quotati tra gli altri Apple, Google (Alphabet) e Amazon, lancia il suo pesantissimo sasso nello stagno della parità di genere. Ha inoltrato una richiesta alla Sec, l’autorità statunitense che vigila e regola sui mercate, l’autorizzazione per imporre alle società quotate sul suo listino una maggiore presenza femminile nei consigli di amministrazione: chi non lo farà non solo dovrà spiegare il perché ma rischierà anche l’esclusione dall’indice. Nei cda dovranno essere presenti almeno una donna e il rappresentante di una minoranza. Dal 2017 il Nasdaq è guidato da Adena Friedman che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato. L’iniziativa rappresenta l’ultimo sforzo in ordine temporale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, l’indice di borsa di Wall Street su cui sono quotati tra gli altri Apple, Google (Alphabet) e Amazon, lancia il suo pesantissimo sasso nello stagno delladi. Ha inoltrato una richiesta alla Sec, l’autorità statunitense che vigila e regola sui mercate, l’autorizzazione per imporre alle società quotate sul suouna maggiore presenza femminile nei consigli di: chi non lo farà non solo dovrà spiegare il perché ma rischierà anche l’esclusione dall’indice. Nei cda dovranno essere presentiunae il rappresentante di una minoranza. Dal 2017 ilè guidato da Adena Friedman che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato. L’iniziativa rappresenta l’ultimo sforzo in ordine temporale ...

