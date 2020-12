Napoli | mamma partorisce in casa ma la neonata muore La donna era positiva al Covid

globalistIT : - folkvicarus : @sunvlouis MAMMA MIA ALESSIA NAPOLI È CON TEE - povcatroia : RT @tomlinsonheart_: napoli bologna matera torino e venezia sotto milano mamma mia ma una scimmia ubriaca voterebbe meglio di voi - tomlinsonheart_ : napoli bologna matera torino e venezia sotto milano mamma mia ma una scimmia ubriaca voterebbe meglio di voi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli mamma

La mamma era positiva al coronavirus, la neonata nasce prematura in casa e poi muore. È giallo a Napoli, dove la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo in ...La neonata era nata prematuramente dopo sei mesi di gestazione. La procura ha aperto un'indagine, il marito: "118 arrivato in ritardo" ...