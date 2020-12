Napoli, il bimbo muore tra le braccia della mamma: “Ambulanza arrivata troppo tardi” (Di martedì 1 dicembre 2020) Napoli. Ha perso il suo bambino al sesto mese di gravidanza e adesso, assieme al marito, chiede che si faccia chiarezza, denunciando la mancanza di una incubatrice all’interno dell’ambulanza e ritardi da parte dei medici. A darne notizia è Il Mattino. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta ed ha disposto il sequestro delle cartelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020). Ha perso il suo bambino al sesto mese di gravidanza e adesso, assieme al marito, chiede che si faccia chiarezza, denunciando la mancanza di una incubatrice all’interno dell’ambulanza e ritardi da parte dei medici. A darne notizia è Il Mattino. La ProcuraRepubblica ha aperto un’inchiesta ed ha disposto il sequestro delle cartelle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

OdeonZ__ : Il bimbo gravemente malato salvato da Maradona: 'Ho perso il mio secondo padre' - occhio_notizie : 'È assurdo in un momento così delicato per il paese e per la Campania che un cittadino no Covid non riceva soccorsi… - sportli26181512 : Il bimbo gravemente malato salvato da Maradona: 'Ho perso il mio secondo padre': Il bimbo gravemente malato salvato… - fattidinapoli : Napoli: Bimbo sviene privo di sensi a Pozzuoli. Il 118 non arriva e dopo 45 minuti la madre ... - - folucar : RT @semioticmonkey: Ninnananna ninna o questo bimbo a chi lo do? [Napoli] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli bimbo Napoli, il bimbo muore tra le braccia della mamma: “Ambulanza arrivata troppo tardi” Teleclubitalia Napoli, positiva al coronavirus perde il bimbo: “Ambulanza in ritardo”

Dramma a Napoli dove una donna positiva al coronavirus ha perso la propria bambina. La donna lamenta i ritardi da parte dei medici ...

Maradona, Ciro Ferrara e la telefonata con l’amico scomparso: «Caro Diego, dove sei?»

La testimonianza di affetto di Ciro Ferrara, campione, amico, compagno di Diego Maradona: parole intense dopo una immaginaria telefonata da lassù... di Maradona ...

Dramma a Napoli dove una donna positiva al coronavirus ha perso la propria bambina. La donna lamenta i ritardi da parte dei medici ...La testimonianza di affetto di Ciro Ferrara, campione, amico, compagno di Diego Maradona: parole intense dopo una immaginaria telefonata da lassù... di Maradona ...