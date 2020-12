Napoli, buone notizie per Gattuso: Hysaj è guarito dal coronavirus (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Elseid Hysaj è guarito dal coronavirus ed oggi ritornerà in Italia e farà nuovi esami. Lo riporta questa mattina il Corriere del Mezzogiorno e aggiunge che se sarà confermata la negatività, potrà tornare a disposizione di Gattuso. Il terzino albanese è risultato positivo durante la pausa per le Nazionali, quindi lontano da Napoli e dal gruppo squadra. Dopo i 10 giorni in isolamento fiduciario è pronto a tornare a disposizione del club partenopeo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Elseiddaled oggi ritornerà in Italia e farà nuovi esami. Lo riporta questa mattina il Corriere del Mezzogiorno e aggiunge che se sarà confermata la negatività, potrà tornare a disposizione di. Il terzino albanese è risultato positivo durante la pausa per le Nazionali, quindi lontano dae dal gruppo squadra. Dopo i 10 giorni in isolamento fiduciario è pronto a tornare a disposizione del club partenopeo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 CdM – Hysaj, buone notizie: negativo il tampone in Albania, nuovi test… - titty_napoli : RT @caporix: Mio cognato sono 15 giorni che è sotto ossigeno in ospedale, oggi le prime buone notizie dei medici. Sarà lunga ma sta miglior… - andrea_pecchia : @CataVinc Due partite buone (Udinese e Napoli l'anno scorso) in due anni e mezzo. Non male. - Asr95Riccardo : @ASRomaPartite Si si. Chiedo scusa ma l'andazzo delle opinioni mi spinge a essere sulla difensiva. Io credo che il… - ascochita : Buone iniziative -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli buone HTTP/1.1 Server Too Busy