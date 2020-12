Nanoparticelle curano il legno delle navi d’epoca

(Di martedì 1 dicembre 2020) Beni culturali:di idrossido di magnesio e di calcio aiutano a curare il “cancro del”. Test sul relitto di una barca antica galloromanadi idrossido di magnesio e di calcio per la conservazione dei beni culturali e in particolare per il restauro dei relitti di barche. Questo l’oggetto dello studio pubblicato… L'articolo Corriere Nazionale.

Una nuova tecnologia, chiamata Nanocargo, che promette di eliminare le cellule tumorali, senza dolorosi interventi chirurgici è nata in Polonia, dalla collaborazione tra la dottoressa Joanna Bauer e l ...Le nanoparticelle sono riscaldate sia dal laser ... la radioterapia e la terapia ormonale per curare il cancro al seno. Per il medico, Nanocargo è una tecnologia per il futuro: "Naturalmente ...