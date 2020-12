MOVIOLA – Borussia Moenchengladbach-Inter | Plea segna il gol del 3-3 ma Embolo disturba Handanovic | era fuorigioco?

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Episodio controverso nel finale di, match valevole per la quinta giornata del gruppo B della Champions League 2020/2021. Al minuto 82il gol del 3-3 e la tripletta personale, ma i nerazzurri protestano per la posizione diche salta davanti a Samirsul filo del. L’arbitro Makkelie viene chiamato dal Var alla review a bordo campo e annulla per offside. Le immagini danno ragione all’arbitro, decisione giusta su un episodio che potrebbe essere decisivo.: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) LE PAGELLE E IL TABELLINOAGLI OTTAVI? TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI SportFace.