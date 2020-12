Morte Diaconale, il ricordo di Tare: «Ci lascia un grande laziale» (Di martedì 1 dicembre 2020) Il ds della Lazio, Igli Tare, ha ricordato Arturo Diaconale. Il portavoce biancoceleste, e giornalista, è scomparso all’età di 75 anni La Lazio piange Arturo Diaconale. Il portavoce, prima di ricoprire la carica all’interno della società, è stato un tifoso e un difensore dei colori biancocelesti. Ad onorarne il ricordo è Igli Tare per Adnkronos: «Siamo addolorati e logorati dalla sua perdita, ha sofferto tanto e noi con lui. Ci lascia un grande laziale, un uomo vero, una persona perbene. E stato un grande onore lavorare con lui. Ci mancherà molto. Domani a Dortmund per l’incontro di Champions League giocheremo con il lutto al braccio per ricordarlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Il ds della Lazio, Igli, ha ricordato Arturo. Il portavoce biancoceleste, e giornalista, è scomparso all’età di 75 anni La Lazio piange Arturo. Il portavoce, prima di ricoprire la carica all’interno della società, è stato un tifoso e un difensore dei colori biancocelesti. Ad onorarne ilè Igliper Adnkronos: «Siamo addolorati e logorati dalla sua perdita, ha sofferto tanto e noi con lui. Ciun, un uomo vero, una persona perbene. E stato unonore lavorare con lui. Ci mancherà molto. Domani a Dortmund per l’incontro di Champions League giocheremo con il lutto al braccio per ricordarlo». Leggi su Calcionews24.com

