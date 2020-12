Morata Juventus | ufficiale | la decisione del Giudice Sportivo sulla squalifica

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 1 dicembre 2020)– Alvaroè stato espulso alla fine del match di Benevento. Si prospettava una lungaper lo spagnolo, che salterà il Derby. Sono arrivate nel pomeriggio le decisioni delche non hanno risparmiato la, che paga il prezzo più alto in questo turno., ladelIlhato Alvaroper due giornate dopo il cartellino rosso rimediato nella trasferta di Benevento.per due giornate effettive per Alvaro. Questa la sentenza del...