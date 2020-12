Monza-Vicenza (mercoledì 2 dicembre, ore 18): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 1 dicembre 2020) Recupero della terza giornata di Serie B e il Monza di Brocchi va a caccia di una vittoria per riavvicinare l’alta classifica; l’avversario di turno è il Vicenza. Terza vittoria in quattro gare per i brianzoli, per quanto faticosa, contro la Reggina. Gara decisa da un guizzo di Dany Mota, con i padroni di casa che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 1 dicembre 2020) Recupero della terza giornata di Serie B e ildi Brocchi va a caccia di una vittoria per riavvicinare l’alta classifica; l’avversario di turno è il. Terza vittoria in quattro gare per i brianzoli, per quanto faticosa, contro la Reggina. Gara decisa da un guizzo di Dany Mota, con i padroni di casa che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Gazzetta_it : Si va al riposo, AC Monza-Vicenza 1-0 - ftg_soccer : GOAL! Monza in Italy Serie B Monza 1-0 Vicenza - leonzan75 : RT @CalcioFinanza: #MonzaVicenza, al #Brianteo la sfida miliardaria a tinte rossonere - PEFIORENTINA : Serie B Under way in the Stadio Brianteo Monza v Vicenza - ACMonzaBrasil : BOLA ROLANDO ???? Monza x Vicenza ???? #ACMonza ??? -