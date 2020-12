Monza | il d s su Balotelli | «Porte chiuse | lo ha detto Galliani»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Filippo Antonelli Agomeri ha parlato della possibilità di vedere MarioalFilippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del, ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato della stagione del club lombardo della possibilità di vedere in squadra Mario. «? Sehache non si aprono, credo sia così. Lavorare cone Berlusconi è per me una grandissima opportunità,è un granissimo insegnamento nel quotidiano, spero di apprendere il più possibile. Non hanno solo la volontà di vincere, hanno anche tanta passione e questa a chi lavora con loro arriva». Leggi su Calcionews24.com