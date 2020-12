Monster Energy diventa sponsor della Suzuki (Di martedì 1 dicembre 2020) La Suzuki MotoGP ha un titolo mondiale, con Joan Mir, e adesso un nuovo sponsor in Monster Energy. La casa nipponica ha annunciato oggi un accordo pluriennale di sponsorizzazione con l’azienda americana di Energy drink. Il logo comparirà sulle GSX-RR di Joan Mir ed Alex Rins, già testimonial della società californiana. Suzuki diventa il secondo team sponsorizzato da Monster Energy, dopo la squadra ufficiale Yamaha. E si mette in pari con la rivalissima Red Bull, che supporta in egual modo le scuderie factory di KTM e Honda. Monster Energy GIVES TEAM Suzuki ECSTAR A BOOST IN 2021Monster Energy ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) LaMotoGP ha un titolo mondiale, con Joan Mir, e adesso un nuovoin. La casa nipponica ha annunciato oggi un accordo pluriennale diizzazione con l’azienda americana didrink. Il logo comparirà sulle GSX-RR di Joan Mir ed Alex Rins, già testimonialsocietà californiana.il secondo teamizzato da, dopo la squadra ufficiale Yamaha. E si mette in pari con la rivalissima Red Bull, che supporta in egual modo le scuderie factory di KTM e Honda.GIVES TEAMECSTAR A BOOST IN 2021...

corsedimoto : MOTOGP - #Suzuki e Monster Energy hanno firmato un accordo commerciale per la stagione #MotoGP 2021. Davide #Brivio… - motosprint : #MotoGP: Monster Energy sarà sposor ufficiale Suzuki Ecstar - mow_mag : #Suzuki ha trovato il suo primo sponsor da quando ha vinto il titolo in #MotoGP e per #Yamaha non è una buona notiz… - filippo46c : Praticamente scontato il Monster Energy Suzuki Racing Team VR46 nel 2022 a questo punto. #MotoGP - jeeosuke : oggi non ho avuto tempo manco di respirare e sinceramente ho sonno nonostante la monster io non credo più a sti ene… -