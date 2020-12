Miss Italia 2020: in gara solo 23 ragazze. Finale in streaming il 14 dicembre dallo “Spazio Rossellini” di Roma (Di martedì 1 dicembre 2020) Miss 365 Beatrice Scolletta e Patrizia Mirigliani Come annunciato alcuni giorni fa l’edizione 2020 di Miss Italia si svolgerà a dicembre e non godrà della classica vetrina televisiva. Lo storico concorso di bellezza si adatta inevitabilmente al periodo difficile ma non si ferma; l’inossidabile patron Patrizia Mirigliani ha dichiarato di non voler interrompere una tradizione dal forte valore simbolico: “Sarà la Miss Italia della speranza con un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma sarà una Miss Italia che guarda al futuro, un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Raccogliamo così nello stesso tempo l’invito di quanti ci sollecitano a non ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 dicembre 2020)365 Beatrice Scolletta e Patrizia Mirigliani Come annunciato alcuni giorni fa l’edizionedisi svolgerà ae non godrà della classica vetrina televisiva. Lo storico concorso di bellezza si adatta inevitabilmente al periodo difficile ma non si ferma; l’inossidabile patron Patrizia Mirigliani ha dichiarato di non voler interrompere una tradizione dal forte valore simbolico: “Sarà ladella speranza con un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma sarà unache guarda al futuro, un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Raccogliamo così nello stesso tempo l’invito di quanti ci sollecitano a non ...

mvriafrancesca : Porto questa cosa anche su Twitter Italia, dato che il 12 c’è il concerto di Lewis, seguendo questo calendario poss… - Luca_zone : RT @davidemaggio: #MissItalia2020: in gara solo 23 ragazze. Finale in streaming il 14 dicembre dallo “Spazio Rossellini” di Roma https:/… - davidemaggio : #MissItalia2020: in gara solo 23 ragazze. Finale in streaming il 14 dicembre dallo “Spazio Rossellini” di Roma - lorenteggio : #MissItalia: ecco le 10 finaliste dal #Piemonte : FOTO -