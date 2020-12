Millie Bobby Brown lascia TikTok e piange su IG: che succede? (VIDEO) (Di martedì 1 dicembre 2020) Millie scoppia in lacrime La giovanissima attrice britannica Millie Bobby Brown ha lasciato il social TikTok e si sfoga su Instagram. Ecco cosa sta accadendo. Millie SI CANCELLA DA TikTok Millie Bobby Brown, attrice britannica sedicenne, protagonista della serie Netflix “Stranger things“, sta passando un brutto periodo sui social network. Qualche giorno fa ha deciso di cancellare il suo profilo di TikTok a causa di commenti offensivi nei suoi confronti, sia da parte degli utenti, sia dai TikTokers. Tra questi, la TikToker Ava Dilorenzo, con più di 172.9 mila followers. Ava ha difatti accusato Millie di essere omofoba. In pochi giorni ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 dicembre 2020)scoppia in lacrime La giovanissima attrice britannicahato il sociale si sfoga su Instagram. Ecco cosa sta accadendo.SI CANCELLA DA, attrice britannica sedicenne, protagonista della serie Netflix “Stranger things“, sta passando un brutto periodo sui social network. Qualche giorno fa ha deciso di cancellare il suo profilo dia causa di commenti offensivi nei suoi confronti, sia da parte degli utenti, sia daiers. Tra questi, laer Ava Dilorenzo, con più di 172.9 mila followers. Ava ha difatti accusatodi essere omofoba. In pochi giorni ...

Xq2YmQTCA08LlFW : Per colpa di qualche ragazzina Millie bobby brown si é tolta da Tik tok. Avete fatto soffrire una ragazza di 16 an… - _v0gli0m0r1r3_ : @goldennnxlou Millie Bobby Brown ha disattivato il suo profilo di tiktok perché la insultavano perché faceva i tiktok con un android - BestMovieItalia : Millie Bobby Brown in lacrime dopo lo spiacevole incontro con una fan [VIDEO] - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Millie Bobby Brown in lacrime dopo lo spiacevole incontro con una fan [VIDEO] - _v0gli0m0r1r3_ : Hanno criticato millie Bobby brown solo perché usa un android per fare i tiktok ah okay state fuori. -

