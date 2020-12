Milano, tutto facile in Eurolega con l'Alba: finisce 75-55 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano - Nel recupero della sesta giornata, uno dei tre ancora da affrontare, l' Olimpia Milano si impone agevolmente sull' Alba Berlino per 75-55. La gara era in programma il 30 ottobre ma la squadra ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)- Nel recupero della sesta giornata, uno dei tre ancora da affrontare, l' Olimpiasi impone agevolmente sull'Berlino per 75-55. La gara era in programma il 30 ottobre ma la squadra ...

juventusfc : Un regalo bianconero? Certo che si! ???? E potete andarlo a toccare con mano. Gli #JuventusStore di Torino e Milano… - matteosalvinimi : #Salvini: #Congiuntifuoriregione. La salute viene prima di tutto, ma un ragazzo che lavora 11 mesi all'anno a Milan… - ZZiliani : Qualcuno mi è forse sfuggito. Ma se volete sapere tutto, ma proprio tutto, sui 175 Superpoteri di Cristiano… - johnsonravander : RT @AlessiaMorani: Estate 2019. Ministro degli interni. Crescita zero. Produzione industriale a picco. Da Milano Marittima è tutto https://… - Smg_1908 : Primo tempo dell'Olimpia recuperato. Non so se l'Alba non è venuta a Milano o se siamo noi ad aver fatto tutto troppo bene fino ad ora -