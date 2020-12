Milano-Bicocca, Cristiano Nicoletti è il nuovo Direttore Generale (Di martedì 1 dicembre 2020) (Milano, 1 dicembre 2020) - Sarà in carica dal primo dicembre per il triennio 2020-2023. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli manageriali in ambito universitario. Milano, 1 dicembre 2020 – Cristiano Nicoletti è il nuovo Direttore Generale dell'Università di Milano-Bicocca. Ad assegnargli l'incarico il consiglio d'amministrazione dell'Ateneo, su proposta della rettrice Giovanna Iannantuoni. Il nuovo Direttore, il cui mandato durerà tre anni, è entrato in carica oggi, 1 dicembre. Già lo scorso 9 novembre il Senato Accademico aveva espresso parere favorevole. «Con il dottor Nicoletti, scelto tra una rosa di candidati di alto profilo tecnico e amministrativo, proseguiremo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) (, 1 dicembre 2020) - Sarà in carica dal primo dicembre per il triennio 2020-2023. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli manageriali in ambito universitario., 1 dicembre 2020 –è ildell'Università di. Ad assegnargli l'incarico il consiglio d'amministrazione dell'Ateneo, su proposta della rettrice Giovanna Iannantuoni. Il, il cui mandato durerà tre anni, è entrato in carica oggi, 1 dicembre. Già lo scorso 9 novembre il Senato Accademico aveva espresso parere favorevole. «Con il dottor, scelto tra una rosa di candidati di alto profilo tecnico e amministrativo, proseguiremo nel ...

reportrai3 : Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Alitalia ha venduto 5 coppie di slot ad Etihad per… - unimib : 'La ripartenza di #Milano passerà dai suoi otto atenei, il suo motore' - Giovanna Iannantuoni su @qn_giorno. Domani… - ivangallo80 : RT @reportrai3: Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Alitalia ha venduto 5 coppie di slot ad Etihad per 60 mili… - gioporce : RT @reportrai3: Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Alitalia ha venduto 5 coppie di slot ad Etihad per 60 mili… - armandoluongo10 : RT @reportrai3: Uno slot è il permesso ad atterrare e decollare in un aeroporto. Alitalia ha venduto 5 coppie di slot ad Etihad per 60 mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Bicocca HTTP/1.1 Server Too Busy