Mihajlovic: “Sono nato due volte, ho imparato a piangere e non me ne vergogno” (Di martedì 1 dicembre 2020) In una intervista rilasciata a Sky Sport, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato del suo periodo difficile dovuto alla malattia, del Covid, di tante situazioni che lo hanno reso più umano dopo aver visto la morte molto da vicino. Queste le sue parole: “La vita è una cosa meravigliosa specialmente quando si passa ciò che ho passato io, poi ti godi tutto al massimo, ogni dettaglio. Io praticamente sono nato due volte, la prima il 20 febbraio del 1969 e la seconda il 29 ottobre del 2019, a 50 anni di distanza. Vedere un uomo duro che piange fa tenerezza. Con questa malattia ho imparato a tirare fuori le emozioni, ho imparato a piangere e non mi vergogno di farlo: nessuno deve vergognarsi di farlo. Prima tenevo tutto dentro, poi ho capito che piangere è una ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) In una intervista rilasciata a Sky Sport, il tecnico del Bologna, Sinisa, ha parlato del suo periodo difficile dovuto alla malattia, del Covid, di tante situazioni che lo hanno reso più umano dopo aver visto la morte molto da vicino. Queste le sue parole: “La vita è una cosa meravigliosa specialmente quando si passa ciò che ho passato io, poi ti godi tutto al massimo, ogni dettaglio. Io praticamente sonodue, la prima il 20 febbraio del 1969 e la seconda il 29 ottobre del 2019, a 50 anni di distanza. Vedere un uomo duro che piange fa tenerezza. Con questa malattia hoa tirare fuori le emozioni, hoe non mi vergogno di farlo: nessuno deve vergognarsi di farlo. Prima tenevo tutto dentro, poi ho capito cheè una ...

