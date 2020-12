Michelle Hunziker sorprende: All together now cambia giorno: ecco la data (Di martedì 1 dicembre 2020) Michelle Hunziker sorprende i fan con un grande annuncio che riguarda All together now, il programma cambia giorno in modo inaspettato. Fonte foto: Getty ImagesE’ una grande notizia per la conduttrice svizzera e proprio nelle ultime ore ha deciso di condividerla anche sui social dopo l’ufficialità della rete e di Canale Cinque, pare infatti che negli ultimi giorni ci siano stati dei cambiamenti nel palinsesto. Come spiega la stessa moglie di Tomaso Trussardi al mercoledì andrà in onda da questa settimana la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che ha debuttato con la seconda stagione venerdì scorso. La serie tv cambia giorno per far tornare al suo posto il Grande Fratello Vip. Ma la novità più eclatante è il ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020)i fan con un grande annuncio che riguarda Allnow, il programmain modo inaspettato. Fonte foto: Getty ImagesE’ una grande notizia per la conduttrice svizzera e proprio nelle ultime ore ha deciso di condividerla anche sui social dopo l’ufficialità della rete e di Canale Cinque, pare infatti che negli ultimi giorni ci siano stati deimenti nel palinsesto. Come spiega la stessa moglie di Tomaso Trussardi al mercoledì andrà in onda da questa settimana la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che ha debuttato con la seconda stagione venerdì scorso. La serie tvper far tornare al suo posto il Grande Fratello Vip. Ma la novità più eclatante è il ...

matteosalvinimi : Proprio ieri era la Giornata contro la violenza sulle donne, faccio mio l’appello della nostra Giulia Bongiorno che… - FrancoMusiani : RT @bubinoblog: 'Notizia bomba! #AllTogetherNow promosso al sabato sera! Sabato si canta, si fa casino, ci tagghiamo, sabato facciamo un ma… - GonnaDonna : Tutti che vedono la Gregoraci inarrivabile per il #gfvip quando non è altro che una escort in pensione. Ma perché??… - SaCe86 : Bomba in Mediaset: Michelle Hunziker al posto di Alfonso Signorini, La decisione choc: Ecco cosa è successo. Fan - MadamaButterfl8 : RT @chetrashhh: Stefania:'Michelle Hunziker è molto autoironica, questa dote non si ritrova in molte donne' ???????????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker HTTP/1.1 Server Too Busy