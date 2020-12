METEO prossimi giorni: VORTICE FREDDO sull’Italia. MALTEMPO con NEVE a bassa quota (Di martedì 1 dicembre 2020) METEO SINO AL 7 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo una breve pausa, il METEO si avvia a peggiorare per effetto di una perturbazione che si sta addossando alle Alpi. Questo impulso perturbato, guidato da masse d’aria fredda dal Nord Europa, sta favorendo la formazione di un VORTICE depressionario mediterraneo sull’Alto Tirreno, che è atteso approfondirsi ulteriormente grazie all’aria fredda con conseguente innesco di forte MALTEMPO. La perturbazione verrà esaltata dall’ingresso di masse d’aria più fredda in espansione dall’Europa Centro-Orientale. Avremo una dinamica METEO più invernale, ma il MALTEMPO avrà modo di picchiare duro in molte regioni. Dicembre mostrerà quindi un volto subito molto dinamico, dopo un novembre che era trascorso dominato dall’anticiclone. L’aria ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 1 dicembre 2020)SINO AL 7 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Dopo una breve pausa, ilsi avvia a peggiorare per effetto di una perturbazione che si sta addossando alle Alpi. Questo impulso perturbato, guidato da masse d’aria fredda dal Nord Europa, sta favorendo la formazione di undepressionario mediterraneo sull’Alto Tirreno, che è atteso approfondirsi ulteriormente grazie all’aria fredda con conseguente innesco di forte. La perturbazione verrà esaltata dall’ingresso di masse d’aria più fredda in espansione dall’Europa Centro-Orientale. Avremo una dinamicapiù invernale, ma ilavrà modo di picchiare duro in molte regioni. Dicembre mostrerà quindi un volto subito molto dinamico, dopo un novembre che era trascorso dominato dall’anticiclone. L’aria ...

Nei prossimi giorni le condizioni meteo renderanno possibili delle nevicate fino a quote molto basse in molte zone del Nord, compreso il Milanese ...

