Meteo, le previsioni di mercoledì 2 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) mercoledì sarà una giornata molto perturbata con maltempo al Nord e nevicate fino in pianura sul Piemonte (cuneese, alessandrino), Lombardia (pavese, lodigiano, cremonese, mantovano), Veneto ed Emilia (piacentino, parmense, modenese). In Liguria i fiocchi potranno cadere sopra i 4-500 metri. Sulle regioni centrali le piogge risulteranno molto abbondanti sul Lazio, soprattutto in provincia di Roma, Latina e Frosinone dove sono attesi nubifragi. Giovedì, mentre al Centro-Nord il tempo tenderà a migliorare, il maltempo si porterà al Sud con piogge forti. Si attiveranno venti di Bora al Nord est e di scirocco sul medio Adriatico. Acqua alta a Venezia con un picco di 130 cm sul medio mare.

