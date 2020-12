Meteo Italia nel lungo termine con FREDDO polare (Di martedì 1 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo per assistere a un sostanziale cambiamento delle condizioni Meteo climatiche. I modelli matematici di previsione ormai non hanno più dubbi: arriverà il FREDDO polare. Il primo vortice FREDDO sta per impattare le nostre regioni e darà luogo a un’ondata di maltempo localmente violenta, associata a un corposo abbassamento delle temperature che faciliterà copiose nevicate a bassissima quota in alcune aree del Nord Italia. Dopodiché, come ampiamente sottolineato nei precedenti approfondimenti, assisteremo a un abbassamento del fronte polare che porterà un’ampia saccatura ciclonica sin sul Mediterraneo, rinnovando in tal modo condizioni di maltempo tipicamente invernali. Ciò che è importante evidenziare è che il Mediterraneo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo per assistere a un sostanziale cambiamento delle condizioniclimatiche. I modelli matematici di previsione ormai non hanno più dubbi: arriverà il. Il primo vorticesta per impattare le nostre regioni e darà luogo a un’ondata di maltempo localmente violenta, associata a un corposo abbassamento delle temperature che faciliterà copiose nevicate a bassissima quota in alcune aree del Nord. Dopodiché, come ampiamente sottolineato nei precedenti approfondimenti, assisteremo a un abbassamento del fronteche porterà un’ampia saccatura ciclonica sin sul Mediterraneo, rinnovando in tal modo condizioni di maltempo tipicamente invernali. Ciò che è importante evidenziare è che il Mediterraneo ...

