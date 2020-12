Meteo: AFFONDO POLARE possente verso l’Europa, anche Italia sarà coinvolta (Di martedì 1 dicembre 2020) Dicembre si avvia ad iniziare col botto! Dopo un novembre sostanzialmente anonimo, il nuovo mese sarà all’insegna della dinamicità di stampo invernale. Aria più fredda ha già raggiunto il Nord Italia e favorirà episodi di neve fino a bassa quota a cavallo fra la sera martedì e mercoledì. Il Meteo peggiorerà diffusamente su tutto il Paese, con maltempo che tornerà protagonista al Centro-Sud. La formazione di un vortice sul Mar Tirreno, alimentato dall’aria fredda d’estrazione scandinava, esalterà gli effetti della perturbazione, con rischio di nuovi nubifragi in alcune aree tirreniche e del Sud Italia. Il maltempo minaccia di durare per l’intera settimana, poiché tra giovedì e venerdì seguirà una nuova e più importante discesa d’aria POLARE in seno ad una profonda saccatura che dal Mare del Nord si ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Dicembre si avvia ad iniziare col botto! Dopo un novembre sostanzialmente anonimo, il nuovo meseall’insegna della dinamicità di stampo invernale. Aria più fredda ha già raggiunto il Norde favorirà episodi di neve fino a bassa quota a cavallo fra la sera martedì e mercoledì. Ilpeggiorerà diffusamente su tutto il Paese, con maltempo che tornerà protagonista al Centro-Sud. La formazione di un vortice sul Mar Tirreno, alimentato dall’aria fredda d’estrazione scandinava, esalterà gli effetti della perturbazione, con rischio di nuovi nubifragi in alcune aree tirreniche e del Sud. Il maltempo minaccia di durare per l’intera settimana, poiché tra giovedì e venerdì seguirà una nuova e più importante discesa d’ariain seno ad una profonda saccatura che dal Mare del Nord si ...

maryilritorno : RT @3BMeteo: Brutta notizia #meteo: ancora maltempo anche con fenomeni intensi intorno all'Immacolata - 3BMeteo : Brutta notizia #meteo: ancora maltempo anche con fenomeni intensi intorno all'Immacolata - CentroMeteoITA : #METEO #NEVE - Copiosa in arrivo alle quote pianeggianti da domani! Seguiamo l'evoluzione #previsionimeteo… - infoitinterno : METEO - AFFONDO POLARE in arrivo per la prima settimana di DICEMBRE con NEVE a bassa quota, i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - #MALTEMPO e CALO TERMICO in arrivo con l'ennesimo AFFONDO PERTURBATO, ecco le previsioni -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo AFFONDO Meteo: AFFONDO ARTICO tra il weekend e l'Immacolata, FORTE MALTEMPO con PIOGGIA, VENTO E NEVE 3bmeteo METEO ITALIA: inverno meteorologico che inizia con PIOGGIA, NEVE e FREDDO

INVERNO meteorologico che inizia in grande stile. Oggi, 1 dicembre 2020, diamo il benvenuto all’inverno meteorologico che terminerà il prossimo 28 febbraio 2021. La stagione fr ...

Meteo, AFFONDO ARTICO tra il weekend e l'Immacolata, FORTE MALTEMPO con PIOGGIA, VENTO E TANTA NEVE

Meteo profonda saccatura artica tra venerdì e il weekend. IMMINENTE FASE INVERNALE: Dicembre inizierà in modo radicalmente diverso rispetto al mese che ho ha preceduto. L'esordi ...

INVERNO meteorologico che inizia in grande stile. Oggi, 1 dicembre 2020, diamo il benvenuto all’inverno meteorologico che terminerà il prossimo 28 febbraio 2021. La stagione fr ...Meteo profonda saccatura artica tra venerdì e il weekend. IMMINENTE FASE INVERNALE: Dicembre inizierà in modo radicalmente diverso rispetto al mese che ho ha preceduto. L'esordi ...