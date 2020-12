Messe di Natale, dall’Ue arrivano nuove disposizioni per le celebrazioni (Di martedì 1 dicembre 2020) dall’Ue arrivano nuove raccomandazioni per le celebrazioni religiose del Natale. Oggi vertice straordinario della Cei a Roma Secondo la bozza che sta circolando in rete da ieri del documento “Remain safe strategy”, l’Unione europea sembra abbia intenzione di chiedere ai Governi membri, e alla Santa sede, di non fare celebrare le Messe in presenza i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 1 dicembre 2020)raccomandazioni per lereligiose del. Oggi vertice straordinario della Cei a Roma Secondo la bozza che sta circolando in rete da ieri del documento “Remain safe strategy”, l’Unione europea sembra abbia intenzione di chiedere ai Governi membri, e alla Santa sede, di non fare celebrare lein presenza i L'articolo proviene da YesLife.it.

HuffPostItalia : Niente messe a Natale. I consigli della Ue per evitare la terza ondata - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Ue contro le messe. 'Vietare quelle di Natale' [LEGGI - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Dicembre: Ue contro le messe. “Vietare quelle di Natale” - raveragiuliano : RT @Avvenire_Nei: Cei. Mons. Meini al Consiglio permanente straordinario: 'Messe di Natale in sicurezza' - argo979 : 'Stop alle messe di #Natale in presenza, sostituite da eventi online o in tv'. Su Italia Uno quest'anno andrà in on… -