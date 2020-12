Mes, ribaltone di Forza Italia. Ora Conte rischia (Di martedì 1 dicembre 2020) Alla fine Forza Italia scioglie la riserva. In un primo momento sembrava che avessero aperto lo spiraglio per la riforma all’approvazione del Mes, ma stando alle ultime dichiarazioni di Berlusconi, che riprendiamo da AGI, la direzione assunta dal partito prende il senso contrario. “Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perche’ non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilita’ approvata dall’Eurogruppo sia soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo”, dichiara Silvio Berlusconi. Due le motivazioni che “ci preoccupano” e che spingono l’ex premier a rifiutarlo: “Primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che i soldi versati dall’Italia potranno essere utilizzati altrove ... Leggi su ilparagone (Di martedì 1 dicembre 2020) Alla finescioglie la riserva. In un primo momento sembrava che avessero aperto lo spiraglio per la riforma all’approvazione del Mes, ma stando alle ultime dichiarazioni di Berlusconi, che riprendiamo da AGI, la direzione assunta dal partito prende il senso contrario. “Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perche’ non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilita’ approvata dall’Eurogruppo sia soddisfacente per l’e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo”, dichiara Silvio Berlusconi. Due le motivazioni che “ci preoccupano” e che spingono l’ex premier a rifiutarlo: “Primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che i soldi versati dall’potranno essere utilizzati altrove ...

Matteo Salvini ha colpito ancora. Dopo le parole su Facebook del leader della Lega, che invitava l'opposizione a non votare il Mes ...

