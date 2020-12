Mercato Juventus, piace il centrocampista dell’Atalanta: duello con il Barcellona (Di martedì 1 dicembre 2020) La Juventus, durante la prossima sessione di Mercato, cercherà di ingaggiare un centrocampista congeniale alle idee tattiche di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da CalcioMercato.com, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Marten De Roon, che piace anche al Barcellona. Mercato Juventus: De Roon il nuovo obiettivo L’olandese non ha ancora avviato le pratiche con l’Atalanta per il rinnovo contrattuale che scadrà il 30 giugno del 2021. La conoscenza del campionato italiano e l’esperienza maturata in Europa potrebbero convincere i dirigenti bianconeri ad intavolare una trattativa. Leggi anche:Golden Foot Award, vince Ronaldo: battuto Messi, vince anche Agnelli Il profilo più seguito dalla Juventus, però, resta sempre quello di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 dicembre 2020) La, durante la prossima sessione di, cercherà di ingaggiare uncongeniale alle idee tattiche di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da Calcio.com, il club bianconero avrebbe messo gli occhi su Marten De Roon, cheanche al: De Roon il nuovo obiettivo L’olandese non ha ancora avviato le pratiche con l’Atalanta per il rinnovo contrattuale che scadrà il 30 giugno del 2021. La conoscenza del campionato italiano e l’esperienza maturata in Europa potrebbero convincere i dirigenti bianconeri ad intavolare una trattativa. Leggi anche:Golden Foot Award, vince Ronaldo: battuto Messi, vince anche Agnelli Il profilo più seguito dalla, però, resta sempre quello di ...

