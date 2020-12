Mercato auto Italia - Immatricolazioni di nuovo in calo | -8 | 3% a novembre

Leggi su quattroruote

(Di martedì 1 dicembre 2020) Torna a calare in modo consistente la domanda dinuove indopo tre mesi di dati relativamente positivi, per quanto non brillanti, e il picco della crescita di quasi il 10% registrato a settembre grazie agli incentivi alla rottamazione. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti,si è chiuso con 138.405 veicoli registrati, l'8,4% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Le cause. A penalizzare la domanda, secondo quanto anticipato pochi giorni fa dalle principali associazioni di rappresentanza del settore, sono stati due fattori specifici: l'esaurimento dei fondi per il sostegno ai programmi di rottamazione e le nuove misure restrittive varate dal Governo per frenare la seconda ondata del coronavirus. Il consuntivo. I primi undici mesi dell'anno, per colpa dei pesanti andamenti registrati tra aprile e ...