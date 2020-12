“Mentre mio padre moriva di Covid, in ospedale gli hanno rubato il telefono”: la denuncia (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha perso il padre a causa del Covid ma, una volta raccolti i suoi effetti personali in ospedale, la donna ha scoperto che il cellulare era stato rubato. Ha chiesto quindi spiegazioni, ma le è stato risposto che probabilmente era stato gettato via. Venere Rotelli, attrice e operatrice sociale di Massafra, ha allora trovato sfogo su Facebook raccontando l’accaduto. “Mentre mio padre moriva gli è stato rubato il cellulare”, ha dichiarato l’attrice. “Ci hanno consegnato tutti i suoi indumenti, calze, maglie, slip, ma il cellulare secondo loro è stato buttato. In quel cellulare, un samsung A30, ci sono le sue foto, i suoi messaggi, i suoi pensieri, le sue annotazioni , lo rivogliamo. Stiamo procedendo con la denuncia fatta ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Ha perso ila causa delma, una volta raccolti i suoi effetti personali in, la donna ha scoperto che il cellulare era stato. Ha chiesto quindi spiegazioni, ma le è stato risposto che probabilmente era stato gettato via. Venere Rotelli, attrice e operatrice sociale di Massafra, ha allora trovato sfogo su Facebook raccontando l’accaduto.miogli è statoil cellulare”, ha dichiarato l’attrice. “Ciconsegnato tutti i suoi indumenti, calze, maglie, slip, ma il cellulare secondo loro è stato buttato. In quel cellulare, un samsung A30, ci sono le sue foto, i suoi messaggi, i suoi pensieri, le sue annotazioni , lo rivogliamo. Stiamo procedendo con lafatta ...

