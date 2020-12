Melania Trump | gli audio rubati alla Casa Bianca | “Ma vadano a fan***o le decorazioni di Natale Chi se ne frega!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Ma chi se ne frega del!”. L’espressione l’abbiamo edulcorata un po’, maneglidall’ex amica e collaboratrice Stephanie Winston Wolkoff è stata ben più lapidaria. Insomma, tutto l’entusiasmo social che ogni anno l’oramai ex first lady ha messo nel comunicare al mondo lenatalizie dellasono fuffa. “Maa fan…. ledi. Sono qui a farle ma sai che me ne frega. Giusto perché mi obbligano”, ha affermatoin una delle registrazionirubate, durante una puntata del programma della Cnn, Anderson Cooper 360. C’è ...