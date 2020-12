Melania Trump e l’ultimo Natale alla Casa Bianca

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nonostante Donald Trump continui a lottare contro i presunti brogli elettorali, questo, per lui e per sua moglie Melania, sarà l’ultimo Natale alla Casa Bianca. Le sontuose decorazioni sono già pronte. E la First Lady uscente le ha mostrate con foto e video su Instagram e Twitter, spiegando che quest’anno hanno per tema «America the beautiful» (come l’inno che accompagna la clip), per rendere omaggio «a questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa». E infatti anche stavolta non mancano simboli patriottici e bandiere a stelle e strisce. Nelle immagini e nel filmato, si vede Melania che osserva gli addobbi in alcune delle centotrentadue stanze al 1600 di Pennsylvania Avenue. A decorare la Casa Bianca, ha spiegato un portavoce della coppia presidenziale, è stato un piccolo gruppo di volontari.