Matteo Flora ci spiega perché stiamo sbagliando nel parlare di revenge porn (Di martedì 1 dicembre 2020) Abbiamo parlato, nei giorni scorsi, di alcuni gruppi Telegram in cui si chiedeva del materiale video relativo alla maestra di Torino che, nel 2018, era stata vittima di una grave vicenda di revenge porn. Per questo motivo, la nostra testata è stata molto criticata da Matteo Flora, professore in Corporate Reputation & Business Storytelling ed in Data Driven Strategies, fondatore di The Fool (una società che si occupa di customer insight) e presidente di PermessoNegato, un’associazione che si occupa di supporto tecnologico alle vittime di pornografia-non consensuale. Gli abbiamo chiesto perché, secondo lui, il nostro modo di affrontare la vicenda non è stato corretto. LEGGI ANCHE > Codice rosso: via libera dal Senato, il revenge porn è reato ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 dicembre 2020) Abbiamo parlato, nei giorni scorsi, di alcuni gruppi Telegram in cui si chiedeva del materiale video relativo alla maestra di Torino che, nel 2018, era stata vittima di una grave vicenda di. Per questo motivo, la nostra testata è stata molto criticata da, professore in Corporate Reputation & Business Storytelling ed in Data Driven Strategies, fondatore di The Fool (una società che si occupa di customer insight) e presidente di PermessoNegato, un’associazione che si occupa di supporto tecnologico alle vittime diografia-non consensuale. Gli abbiamo chiesto, secondo lui, il nostro modo di affrontare la vicenda non è stato corretto. LEGGI ANCHE > Codice rosso: via libera dal Senato, ilè reato ...

