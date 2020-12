Matilde Villa a 15 anni macina record ed è la speranza del basket italiano

Italbasket : ?? Matilde Villa, 15 anni, 36 punti ieri contro Sassari! ?? Buon divertimento! #italbasket #NothingButAzzurre… - LIRRIVERENTE3 : RT @parallelecinico: Attenzione. Previste ampie nevicate su tutta la Penisola. (a parte gli scherzi: siamo super felici che venga dato il… - LIRRIVERENTE3 : RT @mariocastelli: Generazione di fenomeni: dopo i 36 punti di Matilde Villa ieri in A1, oggi Carlotta Zanardi (tre mesi piu piccola, class… - LIRRIVERENTE3 : RT @Italbasket: ?? Matilde Villa, 15 anni, 36 punti ieri contro Sassari! ?? Buon divertimento! #italbasket #NothingButAzzurre @legabasketfe… - LIRRIVERENTE3 : RT @parallelecinico: In 100 anni Serie A maschile e 90 di A femminile, nessuno aveva mai segnato 36 punti a 15 anni. Matilde Villa ieri è e… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Villa

Corriere della Sera

L'attrice e protagonista storica del docureality di Rai2 si racconta in un'intervista a Fanpage.it, dagli aneddoti con gli alunni di quest'anno (in particolare la sua “adorata Scarano”) al passato da ...Le due ragazze, 31 anni in due, hanno strabiliato nel fine settimana tra A1 e A2. Villa, 36 punti, e Zanardi, 35, guidano una generazione che guarda ...