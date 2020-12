Maserati MC20 - In pista con il prototipo della coupé - VIDEO (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli occhi delle persone che ho incontrato a Modena, in Viale Ciro Menotti, c'è passione, orgoglio, soddisfazione. E quell'enfasi, nelle loro parole, che nasce spontanea soltanto quando sei davvero fiero del lavoro che hai fatto. Inizio a percepirlo mentre i miei piedi calpestano lo stesso suolo in cui, nel 1937, la Maserati ha scelto Modena come nuova casa dopo Bologna. Esattamente dove mi trovo ora, costruivano i motori e proprio qui, a distanza di vent'anni, il Tridente ha ripreso in mano la pratica. Adesso si chiama Engine Lab, inglesismo che ottant'anni fa sarebbe stato fuori luogo, e ci sono strumenti così avanzati che li avessero visti i tecnici di allora sarebbero svenuti. Ma il fatto di aver iniziato di nuovo a progettare e costruire propulsori qui a Modena, anziché aspettare il corriere in arrivo da Maranello che suona al citofono, è motivo d'orgoglio. Ma ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 dicembre 2020) Negli occhi delle persone che ho incontrato a Modena, in Viale Ciro Menotti, c'è passione, orgoglio, soddisfazione. E quell'enfasi, nelle loro parole, che nasce spontanea soltanto quando sei davvero fiero del lavoro che hai fatto. Inizio a percepirlo mentre i miei piedi calpestano lo stesso suolo in cui, nel 1937, laha scelto Modena come nuova casa dopo Bologna. Esattamente dove mi trovo ora, costruivano i motori e proprio qui, a distanza di vent'anni, il Tridente ha ripreso in mano la pratica. Adesso si chiama Engine Lab, inglesismo che ottant'anni fa sarebbe stato fuori luogo, e ci sono strumenti così avanzati che li avessero visti i tecnici di allora sarebbero svenuti. Ma il fatto di aver iniziato di nuovo a progettare e costruire propulsori qui a Modena, anziché aspettare il corriere in arrivo da Maranello che suona al citofono, è motivo d'orgoglio. Ma ...

