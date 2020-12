Maradona, le parole choc della ex moglie: “Se vedi come è morto, muori anche tu” (Di martedì 1 dicembre 2020) L’improvvisa scomparsa del mitico Diego Armando Maradona non solo ha generato sorpresa e sofferenza in tutto il mondo, ma ha destato anche una lunga serie d’indiscrezioni mediatiche e un clamore che non intende spegnersi a breve. Il simbolo calcistico è deceduto inaspettatamente, mentre sembrava si stesse riprendendo dall’intervento al cervello affrontato qualche settimana prima. La sua morte all’inizio pareva dovuta a cause naturali ma alcune informazioni hanno dato da pensare che fosse invece evitabile. Il medico personale di Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, ora è indagato, si ipotizza che lui e altri possibili responsabili abbiano peccato di negligenza quando l’ex calciatore era ancora vivo. Hanno reso dichiarazioni anche la sua psichiatra, Agustina Cosachov, e l’infermiera Gisela ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 dicembre 2020) L’improvvisa scomparsa del mitico Diego Armandonon solo ha generato sorpresa e sofferenza in tutto il mondo, ma ha destatouna lunga serie d’indiscrezioni mediatiche e un clamore che non intende spegnersi a breve. Il simbolo calcistico è deceduto inaspettatamente, mentre sembrava si stesse riprendendo dall’intervento al cervello affrontato qualche settimana prima. La sua morte all’inizio pareva dovuta a cause naturali ma alcune informazioni hanno dato da pensare che fosse invece evitabile. Il medico personale di Diego Armando, Leopoldo Luque, ora è indagato, si ipotizza che lui e altri possibili responsabili abbiano peccato di negligenza quando l’ex calciatore era ancora vivo. Hanno reso dichiarazionila sua psichiatra, Agustina Cosachov, e l’infermiera Gisela ...

tvdellosport : ?? BRUSCOLOTTI A SPORTITALIA: “SE NE VA UNA PARTE DI CUORE” Le parole di Giuseppe #Bruscolotti, storico capitano… - RaiNews : 'Sono grato a #Maradona perché mi ha insegnato ad amare il calcio, a capire quanto possa esser poetico. E non lo ha… - fanpage : Il ricordo di #Maradona nelle parole di chi l'ha conosciuto veramente - ilnapolionline : Matteo Politano: 'Vincere la Supercoppa per dedicarla a Maradona. Le polemiche? Le parole se le porta via il vento'… - Markoporro10 : @Mary1Boom In Italia, il rispetto per i morti non esiste più..'DA TUTTO IL MONDO MARADONA E STATO RICORDATO PER QUE… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona parole Maradona su Totti, le parole e la risposta da brividi Corriere dello Sport.it Maradona, Heather Parisi rompe il silenzio dopo un commento: «Amante di gioventù? Mio figlio mi ha chiesto la verità»

Heather Parisi rompe il silenzio sulla morte di Diego Armando Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria ...

Maradona, quanto vale la maglia del gol del secolo? Parla il proprietario

La scomparsa di Diego Armando Maradona e la leggenda della maglia di quel mondiale vinto dall’Argentina: le parole del proprietario La morte di Diego Armando Maradona fa ancora discutere. Il mondo int ...

Heather Parisi rompe il silenzio sulla morte di Diego Armando Maradona con un post in cui racconta la reazione di suo figlio Dylan Maria ...La scomparsa di Diego Armando Maradona e la leggenda della maglia di quel mondiale vinto dall’Argentina: le parole del proprietario La morte di Diego Armando Maradona fa ancora discutere. Il mondo int ...