Maradona | il legale di Luque | «Ora non è imputato» – VIDEO

(Di martedì 1 dicembre 2020) Parla ildi Loque, il medico di Diego ArmandoCi sono tanti dubbi sulla morte di Diego Armando. Dubbi su cui le forze dell’ordine stanno indagando. Tra i sospettati ci sarebbe anche Loque, medico della leggenda argentina. Ma a chiarire la posizione del medico, è stato il suo. «Il dott. Loque non è. Al momento si sta indagando sulla morte di Diego. Dobbiamo aspettare. Voleva deporre spontaneamente, ma non essendonon ha potuto farlo. Domani potrebbe essere formulata l’imputazione. O Loque potrebbe presentarsi per testimoniare». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Maradona legale

Non c’è pace per Diego Armando Maradona. La morte del Diez, malgrado l’autopsia ne abbia certificato il decesso per cause naturali, è ancora avvolta da una fitta nebbia. E mentre proseguono le indagin ...Non si è mai saputo esattamente quanti figli abbia Diego Armando Maradona (si conosce solo il nome e l'identità di quelli riconosciuti dal campione), ma una cosa è certa: ce ne sono diversi pronti a r ...