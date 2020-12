Maradona | i brindisi pericolosi con la camorra e quel pallone d' oro rubato

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ci toccò un compito ingrato, a me e al collega Elio Scribani nella Cronaca allora guidata da Peppe Calise. Ingrato come doversi occupare e scrivere, a volte per primi con inviti a trasmissioni...

Il Mattino

Ci toccò un compito ingrato, a me e al collega Elio Scribani nella Cronaca allora guidata da Peppe Calise. Ingrato come doversi occupare e scrivere, a volte per primi con inviti a ..."Per noi se n'è andato un componente della nostra famiglia. Era così che lo considerava mio zio: era il figlio maschio che non ha avuto. Nel bene e nel ...