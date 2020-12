Maradona, eredità di 75 milioni: è guerra. La ex: «Stava in una casa senza bagno» (Di martedì 1 dicembre 2020) Dall’anello da 300 mila euro al carrarmato che possedeva in Bielorussia fino agli orologi da indossare in coppia: ecco cosa c’è nel patrimonio dell’ex campione. Le rivelazioni della ex compagna ai magistrati: «Solo una camera e un wc chimico dove è morto» Leggi su corriere (Di martedì 1 dicembre 2020) Dall’anello da 300 mila euro al carrarmato che possedeva in Bielorussia fino agli orologi da indossare in coppia: ecco cosa c’è nel patrimonio dell’ex campione. Le rivelazioni della ex compagna ai magistrati: «Solo una camera e un wc chimico dove è morto»

