Maradona | eredità da 75 milioni di dollari | dal carro armato alle case sparse in tutto il mondo

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 1 dicembre 2020) Trae paternità la battaglia si preannuncia lunga e probabilmente cruenta. Mentre in Argentina proseguono le indagini per accertare le cause del decesso di Diego Armando, a tenere banco ora è anche l’del Pibe de Oro e come dovrà essere ripartita fra i numerosi figli.diSecondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.