Maradona, è tutti contro tutti: il giallo della caduta e l’astinenza (Di martedì 1 dicembre 2020) L’infermiera Gisela rivela: Diego ha battuto la testa 7 giorni prima della morte. La psichiatra Agustina svela: era in crisi, avevo raccomandato di monitorarlo h 24 Leggi su corriere (Di martedì 1 dicembre 2020) L’infermiera Gisela rivela: Diego ha battuto la testa 7 giorni primamorte. La psichiatra Agustina svela: era in crisi, avevo raccomandato di monitorarlo h 24

chetempochefa : 'E lì accadde qualcosa di incredibile: per un attimo la curva del San Paolo smise di tifare, come se stesse prenden… - ZZiliani : 'Ieri è morto solo. Per quello abbiamo tutti, tutti quanti colpa de questo'. #Maradona - La7tv : 54'' ?? Gol dell'Argentina. Il gol del secolo! #Maradona danza sul pallone a centrocampo e si libera di 3 inglesi,… - mauro_crescenzo : Maradona, la maledizione del clan: tutti gli uomini di Diego finiti in tribunale - CitizenOCydonia : Com'è che vi siete tutti indignati per le parole di Cabrini su Maradona e nessuno sta parlando di quello che ha det… -