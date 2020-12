Maradona, è guerra sull’eredità di 75 milioni. La ex: “Stava in una casa senza bagno” (Di martedì 1 dicembre 2020) Maradona: scatta la guerra all’eredità del Pibe de Oro. La testimonianza dall’Argentina, con i racconti sul suo patrimonio anche sperperato Dopo la morte del campione argentino, ecco che si apre la guerra all’eredità tra i familiari. Con verità che nel corso delle ore stanno emergendo, e che descrivono quelle che sono state le ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020): scatta laall’eredità del Pibe de Oro. La testimonianza dall’Argentina, con i racconti sul suo patrimonio anche sperperato Dopo la morte del campione argentino, ecco che si apre laall’eredità tra i familiari. Con verità che nel corso delle ore stanno emergendo, e che descrivono quelle che sono state le ultime ore L'articolo proviene da Leggilo.org.

BEPPESARNO : ...Ma come l'hanno fatto morire MALE a DIEGO??? In una casa senza un ?? senza assistenza buttato a letto. SONO TUTTI… - infoitsport : Maradona, è guerra per l’eredità: ecco il suo patrimonio totale - IlFattoNisseno : Maradona, dalla Spagna: 75 milioni di dollari di eredità, è già guerra - serenel14278447 : Ecco cosa c'è nell'eredità di Maradona (addirittura un carrarmato in Bielorussia) - isulanabianchi : RT @Corriere: Maradona, eredità da 75 milioni, adesso è guerra. La ex: «Diego è morto in una casa senza bagno» -