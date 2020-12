Maradona è apparso in cielo in Argentina: le foto virali sui social (Di martedì 1 dicembre 2020) Il video, pubblicato da Olé su Twitter, è stato girato a Paraná, capoluogo della provincia di Entre Ríos e mostra il Campione. “Non credo ai miracoli però…” hanno scritto, allegando una foto suggestiva. Quella tratta dal video pubblicato sui social in Argentina, girato a Paranà per la precisione, in cui una tifosa alza gli occhi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) Il video, pubblicato da Olé su Twitter, è stato girato a Paraná, capoluogo della provincia di Entre Ríos e mostra il Campione. “Non credo ai miracoli però…” hanno scritto, allegando unasuggestiva. Quella tratta dal video pubblicato suiin, girato a Paranà per la precisione, in cui una tifosa alza gli occhi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

