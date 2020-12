Maradona, clamoroso: l’autopsia svela il peso del cuore (Di martedì 1 dicembre 2020) l’autopsia sul corpo di Maradona svela che il cuore del Pibe soffriva di “cardiomiopatia dilatativa”. Domani ulteriori perizie Era quasi prevedibile che il corpo di D10s non fosse quello di un uomo normale. Durante l’autopsia a Maradona, è emerso che il suo cuore pesava del normale. Un dato anche romantico, in un momento nel quale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020)sul corpo diche ildel Pibe soffriva di “cardiomiopatia dilatativa”. Domani ulteriori perizie Era quasi prevedibile che il corpo di D10s non fosse quello di un uomo normale. Durante, è emerso che il suopesava del normale. Un dato anche romantico, in un momento nel quale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lel_emanuele : @DuccioSensei L'unica cosa diversa è che maradona l'ha fatto col destro.. però clamoroso. Ciao du apposto? - MonicaMoka79 : RT @tweetnewsit: '#Maradona è apparso in cielo', il clamoroso video all'Argentina. Un cittadino di Paranà mentre riprendeva la bellezza del… - Cenorava : RT @tweetnewsit: '#Maradona è apparso in cielo', il clamoroso video all'Argentina. Un cittadino di Paranà mentre riprendeva la bellezza del… - fabiospes1 : RT @tweetnewsit: '#Maradona è apparso in cielo', il clamoroso video all'Argentina. Un cittadino di Paranà mentre riprendeva la bellezza del… - tweetnewsit : '#Maradona è apparso in cielo', il clamoroso video all'Argentina. Un cittadino di Paranà mentre riprendeva la belle… -